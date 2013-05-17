台湾经济：台湾与新加坡完成经济伙伴协定谈判，可望近期内签署

路透台北5月17日 - 台湾经济部周五发布新闻稿指出，历经一年多协商，台湾与新加坡已完成〞台星经济伙伴协定〞(ASTEP)的实质谈判，后续将进行法律检视作业，以早日签署协议。

在双方的联合新闻声明中表示，ASTEP内容涵盖货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、电子商务、政府采购、关务程序等议题。但未说明细节。

除新加坡外，台湾目前正与中国就两岸经济协议(ECFA)后续的货品贸易谈判中，也与纽西兰洽谈经贸协定。(完)