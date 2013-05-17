台湾经济：台湾与新加坡完成经济伙伴协定谈判，可望近期内签署

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月17日 - 台湾经济部周五发布新闻稿指出，历经一年多协商，台湾与新加坡已完成〞台星经济伙伴协定〞(ASTEP)的实质谈判，后续将进行法律检视作业，以早日签署协议。
在双方的联合新闻声明中表示，ASTEP内容涵盖货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、电子商务、政府采购、关务程序等议题。但未说明细节。
除新加坡外，台湾目前正与中国就两岸经济协议(ECFA)后续的货品贸易谈判中，也与纽西兰洽谈经贸协定。(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。