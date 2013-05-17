版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 18:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高1%，周线连二涨

指标8月合约 收高1%报每吨2,336马币。价格介于2,327-2,342间波动。

整个成交量报31,976口，略低于日均的35,000口。

路透市场分析师王涛称，从技术面看，棕榈油预期会升至每吨2,346马币，因较5月6日所及低点2,230展开的反弹势头进一步延展。

交易商正拭目以待定于周一公布的前20天的出口数据，以找寻需求的进一步走势。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐