版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 19:27 BJT

欧洲经济：有理由认为第二季德国GDP增速会好于第一季--ECB执委亚斯穆森

路透柏林5月17日 - 欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森周五称

* 只要有必要货币政策就会维持扩张性立场。

* 明白长期维持低利率会导致资源错配。

* 有理由认为第二季德国GDP增速会好于第一季。

* 德国需要改革，否则面临再度成为“欧洲病人”的风险。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐