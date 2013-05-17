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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 18:59 BJT

东南亚股市：泰国股市上扬，因两支个股被纳入MSCI明晟指数

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     448.97       2.67      +0.60      +5.86     424.10
 新加坡                                3449.30      -2.98      -0.09      +8.91    3167.08
 马来西亚                              1769.16       2.44      +0.14      +4.75    1688.95
 泰国                                  1627.96      10.07      +0.62     +16.96    1391.93
 印尼                                  5145.68      67.01      +1.32     +19.20    4316.69
 菲律宾                                7279.87     -31.07      -0.42     +25.24    5812.73
 越南                                   487.60      -2.74      -0.56     +17.85     413.73
 (完)
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