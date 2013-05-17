国际油市：亚洲燃料油现货升水本周收低，因大量供给流入亚洲

路透新加坡5月17日 - 亚洲指标380-cst燃料油现货升水本周收低每吨1.45美元，受到燃料油库存增加及符合规格的5月和6月套利船货大量流入亚洲的打压。

新加坡燃料油库存升至五个半月高点，增长了13%左右至2,233.8万桶。

5月抵达亚洲的西方燃料油套利船货料达成约592万吨，较前月升近10%，且较今年月均水平升17%。

6月抵达的套利船货虽然料只有约350-370万吨，但估计多数是符合规格的燃料油，这种燃料油在出售前需要有限的调和。

“市场目前明显反映了疲软的市场信心，平衡开始转向供给一方，需求则维持现状，”一名交易商说。

“如果价格再度下跌10-15美元，那么可能会看到需求大幅增加。”

亚洲380-cst燃料油现货升水本周收报每吨0.31美元，周一收盘时为1.76美元。180-cst燃料油现货升水则每吨下滑1.27美元至0.36美元。(完)

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