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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 19:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶追随上海市场升势而上涨，但本周仍下滑2%

“东京市场早盘下滑，但稍晚时跟随上海市场涨势而走高，”日本一家大宗商品经纪商的一名经理说。

“但基本上来看，我预计上行空间有限，因为我们正进入一个大量橡胶供给的时期。即便过去10天来东京橡胶库存减少，但仍高于1.5万吨，”该名经理说。

上海期货交易所 主力橡胶期约上涨665元人民币，报每吨20,595元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤255美分，上涨8.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 侯向明/王洋)
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