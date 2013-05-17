亚洲橡胶：TOCOM期胶追随上海市场升势而上涨，但本周仍下滑2%

“东京市场早盘下滑，但稍晚时跟随上海市场涨势而走高，”日本一家大宗商品经纪商的一名经理说。

“但基本上来看，我预计上行空间有限，因为我们正进入一个大量橡胶供给的时期。即便过去10天来东京橡胶库存减少，但仍高于1.5万吨，”该名经理说。