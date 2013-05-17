国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，受益于埃及和斯里兰卡需求

路透新加坡5月17日 - 亚洲柴油裂解价差周五扳回前一日的跌幅，消息人士称这是受埃及和斯里兰卡需求，以及印度一座原油蒸馏装置关闭的提振。

6月柴油裂解价差上涨0.85美元至每桶较迪拜原油高16.78美元。

一份招标文件显示，Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)正在求购最多108万吨7-12月的柴油。

在其半年度定期招标之外，其还在求购三艘7月装运的总计17.5万吨的现货船货。

来自斯里兰卡的现货需求也提供支撑。Ceylon Petroleum正在求购30万桶7月船货。交易员表示，在该公司与中石油的定期合同在5月末结束后，其现货需求料将更多。

印度Hindustan Petroleum的Visakhapatnam炼厂发生火灾。

尚不知该厂将停产多久。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻