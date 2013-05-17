国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，受益于埃及和斯里兰卡需求

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月17日 - 亚洲柴油裂解价差周五扳回前一日的跌幅，消息人士称这是受埃及和斯里兰卡需求，以及印度一座原油蒸馏装置关闭的提振。
6月柴油裂解价差上涨0.85美元至每桶较迪拜原油高16.78美元。
一份招标文件显示，Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)正在求购最多108万吨7-12月的柴油。
在其半年度定期招标之外，其还在求购三艘7月装运的总计17.5万吨的现货船货。
来自斯里兰卡的现货需求也提供支撑。Ceylon Petroleum正在求购30万桶7月船货。交易员表示，在该公司与中石油的定期合同在5月末结束后，其现货需求料将更多。
印度Hindustan Petroleum的Visakhapatnam炼厂发生火灾。
尚不知该厂将停产多久。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 侯向明)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。