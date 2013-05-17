国际油市：亚洲石脑油价格本周首次上涨，因印度炼厂发生火灾

路透新加坡5月17日 - 周五亚洲石脑油价格价上涨，触及三日高点每吨867.75美元，为本周首次上涨，裂解价差升至两日高位每吨88.88美元，因印度炼厂断供提振人气。

官员称，周四位于印度东海岸年产能830万吨的国有炼油商Hindustan Petroleum Corp Ltd的Visakhapatnam炼厂，发生火灾。

这导致年产能300万吨的常压蒸馏单元关闭，不过此次火灾引发的损失和亏损程度尚不得而知。

维多与HPCL达成交易，5月25-27日装运3万吨石脑油。

不过亚洲柴油裂解价差并未对火灾作出反应，反而连续第四日下跌，跌至约一周最低每桶7.85美元。

无现货交易达成，交易商称新加坡市场可能仅有一买单，但至少有三笔卖单。

尽管夏季出行季即将来临，但交易商可能仍会感到美国需求疲软的影响。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)罕见地买入1.4万吨6月5-9日运抵芒格洛尔的船货，该公司通常出口石脑油。

成本加运费价为每吨溢价72.50美元左右。

但是IOC向维多售出一批6月3-5日从坎德拉起运的石脑油，离岸价为每吨较中东报价溢价约26.00-27.00美元。(完)

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