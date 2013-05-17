版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 20:34 BJT

表格：加拿大4月CPI较前月下滑0.2%，较上年同期上涨0.4%

路透5月17日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大4月CPI较前月下滑0.2%(3月为上涨0.2%)；较上年同期上涨0.4%。

* 加拿大4月核心CPI较前月上涨0.1%(3月为上涨0.2%)；较上年同期上涨1.1%。

较上月(%) 较上年同期(%)

4月 3月 4月 3月

整体CPI -0.2 +0.2 +0.4 +1.0

加拿大央行核心CPI +0.1 +0.2 +1.1 +1.4

经季节调整 -0.4 持平 -- -- (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐