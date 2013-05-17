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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 21:04 BJT

美国热股：ARUBA预计第四季业绩低于华尔街预估，股价盘前下跌

路透5月17日 - 网络设备制造商ARUBA NETWORKS INC 预计第四季业绩低于华尔街预期，因来自思科 的竞争加剧。

周四公司股价收报17.61美元，今日盘前下跌20.56%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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