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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 21:06 BJT

重发-美国热股：AutoCAD下调全年财测，股价盘前急跌超过7%

(重发以更正文末符尾中的英文原文链接) AutoCAD软件制造商AUTODESK INC 第一季业绩不及分析师预期，因美国和新兴市场营收下滑，这导致该公司下调全年营收预估。

周四公司股价收报39.78美元，今日盘前下跌7.6%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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