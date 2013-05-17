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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 21:14 BJT

美国热股：NORDSTROM下调全年财测，股价盘前下跌

路透5月17日 - NORDSTROM INC 公布低于预期的第一季营收和获利，指称冬季早期业务疲软，并下调全年营收预估。

周四公司股价收报61.13美元，盘前下跌4%。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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