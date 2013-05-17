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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 21:13 BJT

美国热股：戴尔季度获利锐减近80%，目前陷入收购争夺战

路透5月17日 - 戴尔 公布季度获利锐减79%，因个人电脑销售持续萎缩；美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)及戴尔创办人目前正陷入收购该公司的争夺战。

周四戴尔公司股价收报13.43美元。(完)

(编译 田建华; 审校 侯向明)
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