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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开高，股指自近日下跌中反弹

路透纽约5月17日 - 美国股市周五开高，有望录得连续第四周上涨，因股市自近三周来的最差单日表现中反弹。

道琼工业指数 涨40.51点或0.27%，至15,273.73点。标准普尔500指数 上涨5.70点或0.35%，报1,656.17点。Nasdaq指数 上涨19.00点或0.55%，报3,484.24点。(完)
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