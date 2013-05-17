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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 22:01 BJT

表格：路透/密西根大学美国5月消费者信心指数初值83.7，为07年7月来最高

路透纽约5月17日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数初值为83.7(路透调查预估为78.0)，4月为76.4。

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者现况指数初值为97.5(预估为89.9),4月为89.9。

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者预期指数初值为74.8(预估为68.1),4月为67.8。

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数创下2007年7月来最高。

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者现况指数创下2007年10月来最高。

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者预期指数创下2012年11月来最高。

以下为详细数据:

5月初值 4月 3月 2月 1月 12月 11月

信心指数 83.7 76.4 78.6 77.6 73.8 72.9 82.7

现况指数 97.5 89.9 90.7 89.0 85.0 87.0 90.6

预期指数 74.8 67.8 70.8 70.2 66.6 63.8 77.7

一年通胀预期 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1

五年通胀预期 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.9 2.8 (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)
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