版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 22:47 BJT

表格：美国3月工厂订单修正后为较上月下降4.9%，前值为下降4.0%

路透5月17日 - 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单修正后为较前月下降4.9%，前值为下降4.0%。

美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌6.9%(前值为下跌5.8%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

3月 前值 2月 前值 总体新订单 -4.9 -4.0 3.9 1.9

扣除运输 -3.0 -2.0 1.1 -0.7

扣除国防 -4.2 -3.5 3.5 1.5 耐久财 -6.9 -5.8 6.4 4.3(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐