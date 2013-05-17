美国各类经济指标总览--2013/5/17(更新版)

美国经济谘商会周五公布，美国4月领先指标上升0.6%，预估为上升0.2%，3月为下跌0.2%，前值为下降0.1%。美国 4月领先指标为95.0，为2008年6月来最高。 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单修正后为较前月下降4.9%，前值为下降4.0%。美国3月耐久财(耐用品) 订单修正后为较前月下跌6.9%(前值为下跌5.8%)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.4 (第四季终值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季终值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (3月) 逆差436 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 36.0 (5月11日当周) 32.8 (5月4日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) 0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加79.7 (3月) 增加186.3 (2月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) -1.7 (3月) +1.5 (2月修正值) 消费者信心 68.1 (4月) 61.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 101.7 (4月) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 492 (3月) 495 (2月修正值) 新屋销售(万户) 41.7 (3月) 41.1 (2月修正值) 工厂订单(%) -4.9 (3月修正值) +3.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -6.9 (3月修正值) +6.4 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (4月) 54.4 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (4月) 51.3 (3月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.3 (2月) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第一季初值) +4.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.7 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)