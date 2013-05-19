《综述》美国5月消费者信心创近六年来最高，4月领先指标亦创近五年高点

* 5月消费者信心反弹，创2007年7月来最高

* 4月领先指标升幅大于预估

路透纽约5月17日 - 美国民众5月初对美国经济和财政前景的看法更为乐观，消费者信心升至近六年来最高水准。在近期数据显示美国经济成长正在降温之际，这是一个令人鼓舞的迹象。

周五公布的一项衡量美国未来经济活动的指标亦暗示，预期中的下滑将是暂时的，4月该指标升至近五年高点。

分析师预期经济成长或将在第二季自年初的2.5%增速放缓，因财政政策收紧的影响开始显现。但近期数个经济领域强于预期的改善，包括就业市场和零售销售，都表明复苏仍具韧性。

“我们仍然肯定处于复苏轨道。我们预期这将是一个十分长时期和逐步的复苏，”Raymond James首席分析师Scott Brown说。

“多数分析师预计下半年和明年经济成长步伐将更为强劲。”

汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数初值为83.7，高于路透调查预估的78.0，且创2007年7月来最高。4月为76.4。

浏览美国消费者信心相关图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)。

分析师将关注月底公布的终值数据，以判断形势改善是否得以确认。巴克莱写道，初值和终值数据之间最近经常存在波动，因为政府紧缩措施的影响显现。

月初的这种乐观心态在高收入家庭中尤其明显。

有更多的消费者对个人财务的预期比2007年以来的任何时候都乐观，而收入最高的三分之一家庭的乐观程度升幅最大。更多的受访者亦认为未来一年经济将继续改善。

越来越多的较高收入者称债务减少且资产价值增长，但消费者对未来一年收入的增加没那么乐观。

较高收入家庭更可能从事投资，从而享受股市上涨带来的获利，美股今年已创下纪录新高。2013年开始以来，指标标准普尔500指数 上涨了约16%。

股市的上涨可能亦会抵消消费者面临的任何冲击，比如今年伊始到期的工资税减免计划，许多美国人因此面临税收增加。

“对于(高收入)人群，工资税和汽油价格没什么真正的影响，但股价和房价上涨，这是个非常大的因素，”Brown说。

汤森路透/密西根大学美国5月消费者现况指数初值自4月的89.9跳升至97.5，创下2007年10月来最高。同时5月消费者预期指数初值为74.8，4月为67.8。

购物计划亦有类似的鼓舞迹象，一项衡量耐久财购买态度的指标自137升至148。消费者活动占美国经济活动的约三分之二。

“信心的改变并不会每次都传导至支出的改变，但征兆是好的，”Capital Economics分析师Amna Asaf说。

周五报告提振美国股市，美股早盘尾段走高。数据公布后不久，美元兑欧元和日圆上涨，同时美国公债价格进一步下滑。

此外，美国经济谘商会周五公布，美国4月领先指标上升0.6%至95.0，为2008年6月来最高。3月为下跌0.2%。