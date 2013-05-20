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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月20日-5月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
     
    *5月20日当周
 5月20日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 4月          --      负0.23
 5月21日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月18日当周          --       -2.0%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月18日当周          --       +2.8%
 2200     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           4月          --        1.14
 5月22日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                           5月17日当周          --       876.6
          美国再融资指数                                                  --     4,805.8
 1230     加拿大零售销售(较前月)                             3月       +0.2%       +0.8%
                                                                              
 1400     美国成屋销售年率(万户)                             4月         499         492
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日-                                      
          5月1日会议记录                                                      
 5月23日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               5月18日当周        34.6          36
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      33.925
          美国续请失业金人数(万人)                   4月13日当周         300       300.9
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            5月初值          52        52.1
 1300     美国联邦住房金融局房价(较前月)                     3月          --       +0.7%
 1400     美国新屋销售年率(万户)                             4月        42.5        41.7
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   5月          --         负5
 
 5月24日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国耐久财订单                                     4月       +1.6%       -5.8%
             扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%       -1.5%
             扣除国防的耐久财订单                                      +0.2%       -4.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.5%       +0.9%
 1430     美国ECRI一周领先指标                       5月17日当周          --           -
 --       美国建筑许可年率(万户)                       4月修正值          --       101.7
 
    * 5月27日当周
 5月27日(一)
     美国逢公共假日金融市场休市
 （完）
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