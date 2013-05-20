美国与加拿大经济指标预测--5月20日-5月27日****

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月18日当周 -- -2.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月18日当周 -- +2.8% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 4月 -- 1.14 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月17日当周 -- 876.6 美国再融资指数 -- 4,805.8 1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 499 492 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日- 5月1日会议记录 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月18日当周 34.6 36 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.925 美国续请失业金人数(万人) 4月13日当周 300 300.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52 52.1 1300 美国联邦住房金融局房价(较前月) 3月 -- +0.7% 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 42.5 41.7 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 5月 -- 负5 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国耐久财订单 4月 +1.6% -5.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -1.5% 扣除国防的耐久财订单 +0.2% -4.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.9% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月17日当周 -- - -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 101.7 * 5月27日当周 5月27日(一) 美国逢公共假日金融市场休市 （完）
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。