金砖国家：5月17日股汇市收盘纵览

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透5月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.05%或0.57点，报1,045.76点。
中国股市：沪综指周五收升1.4%，再创逾一个半月收盘新高。
香港股市：周五因公共假期休市。
中国汇市：人民币兑美元即期 周五收高，全周累计则近收平。
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印度股市：小幅收升，创两年半新高，因对央行降息的希望持续，支撑ICICI银行和Larsen & Toubro等蓝筹股人气；不过一些分析师警告称，近期涨势动能可能在减弱。指标BSE指数 上涨0.19%或38.79点至20,286.12点。NSE指数 收升0.28%或17.40点至6,187.30点，为2010年11月以来最高收位。
印度汇市：印度卢比收盘下滑，因美元兑主要货币全线上涨，但国内股市上扬限制了卢比大幅下跌。卢比兑美元 收报54.88/89，周四收盘价54.7750/7850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,405.340点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.57%至762.88点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.19%，报31.4210卢布，卢布兑欧元 涨0.2%，至40.3070卢布。
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巴西股市：上扬，之前欧央行承诺通过宽松货币政策支持经济成长，提振了大宗商品出口类股。圣保罗交易所Bovespa指数 升0.72%，报55,164.27点。
拉美汇市：拉美货币周五走软，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前结束债券购买计划，从而撤除此前一直支撑对新兴市场高风险资产买兴的重要刺激因素。披索兑美元下滑至12.3350披索。巴西雷亚尔兑美元周五尾盘约报2.0352，盘中一度下跌0.5%至2.0377。
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南非股市：微幅收低，结束连续四天的涨势，因技术面因素令市场承压，投资者将注意力转向下周央行会议。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.04%，报36,771.80点。综合指数 收低0.03%，至41,413.44点。两者盘中均创下纪录高位。
南非汇市：南非兰特兑美元周五触及四年新低，后市可能继续向9.5的技术支撑位迈进，由于矿产行业的劳资纠纷抑制市场人气。 (完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。