金砖国家：5月17日股汇市收盘纵览

路透5月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月17日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.05%或0.57点，报1,045.76点。

中国股市：沪综指周五收升1.4%，再创逾一个半月收盘新高。

香港股市：周五因公共假期休市。

中国汇市：人民币兑美元即期 周五收高，全周累计则近收平。

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印度股市：小幅收升，创两年半新高，因对央行降息的希望持续，支撑ICICI银行和Larsen & Toubro等蓝筹股人气；不过一些分析师警告称，近期涨势动能可能在减弱。指标BSE指数 上涨0.19%或38.79点至20,286.12点。NSE指数 收升0.28%或17.40点至6,187.30点，为2010年11月以来最高收位。

印度汇市：印度卢比收盘下滑，因美元兑主要货币全线上涨，但国内股市上扬限制了卢比大幅下跌。卢比兑美元 收报54.88/89，周四收盘价54.7750/7850。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,405.340点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.57%至762.88点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.19%，报31.4210卢布，卢布兑欧元 涨0.2%，至40.3070卢布。

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巴西股市：上扬，之前欧央行承诺通过宽松货币政策支持经济成长，提振了大宗商品出口类股。圣保罗交易所Bovespa指数 升0.72%，报55,164.27点。

拉美汇市：拉美货币周五走软，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前结束债券购买计划，从而撤除此前一直支撑对新兴市场高风险资产买兴的重要刺激因素。披索兑美元下滑至12.3350披索。巴西雷亚尔兑美元周五尾盘约报2.0352，盘中一度下跌0.5%至2.0377。

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南非股市：微幅收低，结束连续四天的涨势，因技术面因素令市场承压，投资者将注意力转向下周央行会议。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.04%，报36,771.80点。综合指数 收低0.03%，至41,413.44点。两者盘中均创下纪录高位。