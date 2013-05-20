《中国报摘》--中国证券报5月20日

* 头版头条:

--消息人士透露，中国房产税试点扩容已提上日程。继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市进行房产税试点。新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。

* 其他:

--知情人士证实，富国基金总经理窦玉明近日将离任。据媒体报导，窦玉明将赴中欧基金担任董事长，并持有不超过5%的股权，从而成为基金业高管持股第一人。

--中国社科院金融所研究员刘煜辉撰文称，一季度中国债务率还在上升。所以要对存量债务采取一整套综合治理方案，甚至不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，例如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债务重组。

--多家机构表示，在下游需求持续疲弱、行业产能供大于求的背景下，中国煤炭企业深度调整期远未结束。特别是在二季度水电出力背景下，煤企日子将更加难捱。

--据中国水泥行业协会统计，2013年一季度行业实现销售收入1,739亿元人民币，同比增长5.6%，但利润总额37亿元，同比下降29%，二者一增一降说明水泥行业的盈利能力仍然堪忧。

--国家行政学院决策咨询部陈炳才文章称，中国应容许国内生产总值(GDP)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构。(完)