《中国报摘》--中国证券报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 头版头条:
--消息人士透露，中国房产税试点扩容已提上日程。继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市进行房产税试点。新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。
* 其他:
--知情人士证实，富国基金总经理窦玉明近日将离任。据媒体报导，窦玉明将赴中欧基金担任董事长，并持有不超过5%的股权，从而成为基金业高管持股第一人。
--中国社科院金融所研究员刘煜辉撰文称，一季度中国债务率还在上升。所以要对存量债务采取一整套综合治理方案，甚至不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，例如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债务重组。
--多家机构表示，在下游需求持续疲弱、行业产能供大于求的背景下，中国煤炭企业深度调整期远未结束。特别是在二季度水电出力背景下，煤企日子将更加难捱。
--据中国水泥行业协会统计，2013年一季度行业实现销售收入1,739亿元人民币，同比增长5.6%，但利润总额37亿元，同比下降29%，二者一增一降说明水泥行业的盈利能力仍然堪忧。
--国家行政学院决策咨询部陈炳才文章称，中国应容许国内生产总值(GDP)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。