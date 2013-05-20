《独家新闻》欧盟称华为与中兴通讯违背反倾销与反补贴指导规则

**文化产业谈判**

欧洲正在与中国打贸易战，目前进行的34宗贸易调查中有18宗针对中国，但卡瑞德古特表示，他也非常希望同美国政府展开贸易协定谈判，重点在于使彼此的监管规定更加兼容。

“由于这项协议将带来真正的规则改变，因此其中最重要的部分就是监管(要素)，”他说。

欧盟和美国共计占全球将近一半的经济产出和30%的贸易，每日的商品与服务双边贸易额达27亿美元。这些是双方在2月宣布将开展双边贸易谈判时宣布的数字。

在谈判展开之前，法国已经要求将电影和电视产业排除在谈判内容之外。

法国长期以来一直为贸易事务中的“文化例外(cultural exception)”进行辩解，认为这样做是必要的，可以保护欧洲艺术免受好莱坞主导的市场力量的冲击。

根据美国电影协会(Motion Picture Association of America)的最新数据，2010年美国影视业出口额为135亿美元，较2009年下降2%，但比2006年增加6%。