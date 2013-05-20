《独家新闻》欧盟称华为与中兴通讯违背反倾销与反补贴指导规则

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
**文化产业谈判**
欧洲正在与中国打贸易战，目前进行的34宗贸易调查中有18宗针对中国，但卡瑞德古特表示，他也非常希望同美国政府展开贸易协定谈判，重点在于使彼此的监管规定更加兼容。
“由于这项协议将带来真正的规则改变，因此其中最重要的部分就是监管(要素)，”他说。
欧盟和美国共计占全球将近一半的经济产出和30%的贸易，每日的商品与服务双边贸易额达27亿美元。这些是双方在2月宣布将开展双边贸易谈判时宣布的数字。
在谈判展开之前，法国已经要求将电影和电视产业排除在谈判内容之外。
法国长期以来一直为贸易事务中的“文化例外(cultural exception)”进行辩解，认为这样做是必要的，可以保护欧洲艺术免受好莱坞主导的市场力量的冲击。
根据美国电影协会(Motion Picture Association of America)的最新数据，2010年美国影视业出口额为135亿美元，较2009年下降2%，但比2006年增加6%。
卡瑞德古特表示，欧盟要讨论的并不是“削减欧洲电影制片厂商补贴”。相反，他第一次支持将音像行业纳入谈判，以便欧洲企业可以从数字媒体领域的发展中获益。(完)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）