全球金市：金价跌至逾一个月低点，为连续第八个交易日下滑

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透新加坡5月20日 - 金价周一连续第八日下跌，触及逾一个月低点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能即将停止经济刺激措施的预期而受压。
现货金 触及日低每盎司1,338.95美元，为4月16日抛售中跌至两年低点1,321.35美元以来最低。2348GMT时，现货金下跌1%至1,344.76美元。
现货银跌3.8%至每盎司21.39美元。美国期金 和期银 亦大跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 侯向明)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）