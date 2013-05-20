香港个股：蒙牛与达能组酸奶合营，成双方于境内低温品业务唯一平台

路透香港5月20日 - 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周一宣布，与法国食品企业达能(Danone) 于内地组建低温产品业务订立合资框架协议，蒙牛及达能将分别注入10家和两家子公司以成立合资控股公司，完成后分别持有合资公司80%和20%的股权。

蒙牛乳业的声明称，低温产品业务包括产销及推广酸奶、酸奶饮品和可勺型乳品甜点等，公司与达能的合作，目的是构建长期合资项目，作为收购、投资、经营境内低温产品业务的唯一平台，从而共同建立起种类丰富的酸奶产品组合。

现时计划蒙牛将注入其低温产品业务的相关资产负债，并在重组相关业务后，通过增资方式，由蒙牛低温子公司向达能发行股权，使达能持有每家蒙牛低温子公司增资后的注册资本总额的20%股权。

至于达能则将向合资公司注入其境内两家低温产品业务的相关资产负债，以及现金出资12.5亿元人民币。双方初步拟定合资年期为30年。

此外，蒙牛大股东中粮集团将向其与达能分别持有51%和49%的合营公司，出售蒙牛的8.3%已发行股本(约1.48亿股股份)，但未有透露作价。完成后，中粮集团透过其子公司持有蒙牛约27.83%的股权，仍为蒙牛单一最大股东。

蒙牛上周四收报24.5港元，过去一个月累计升6%。港股上周五假期休市。(完)

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