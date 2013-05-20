《中国报摘》--其他报纸重要消息5月20日

**上海证券报**

--中国银行 行长李礼辉表示，利率市场化改革根本方向在于完善利率市场价格的形成机制，在深化利率市场化改革的方向上，建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。

**第一财经日报**

--上海清算所日前发布公告称，将对异常或违规的银行间债券交易、清算行为进行监测、核实。接近上清所的知情人士称，此举将填补短融、超短融等重要品种的交易监测缺失。

**东方早报**

--证监会最新公布的首次公开发行(IPO)申报企业基本信息情况表显示，重庆银行审核状态已由“中止审查”恢复为“落实反馈意见中”。

**人民日报**

--中国人民银行研究局局长纪志宏表示，保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，目前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。

--财政部财政科学研究所副所长苏明表示，由于国内外多种因素的作用，今后一个时期引发物价上涨的潜在因素正在形成和强化，长期通胀风险必须引起高度关注。(完)