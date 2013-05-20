《中国报摘》--其他报纸重要消息5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
**上海证券报**
--中国银行 行长李礼辉表示，利率市场化改革根本方向在于完善利率市场价格的形成机制，在深化利率市场化改革的方向上，建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。
**第一财经日报**
--上海清算所日前发布公告称，将对异常或违规的银行间债券交易、清算行为进行监测、核实。接近上清所的知情人士称，此举将填补短融、超短融等重要品种的交易监测缺失。
**东方早报**
--证监会最新公布的首次公开发行(IPO)申报企业基本信息情况表显示，重庆银行审核状态已由“中止审查”恢复为“落实反馈意见中”。
**人民日报**
--中国人民银行研究局局长纪志宏表示，保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，目前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。
--财政部财政科学研究所副所长苏明表示，由于国内外多种因素的作用，今后一个时期引发物价上涨的潜在因素正在形成和强化，长期通胀风险必须引起高度关注。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。