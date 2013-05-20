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债券 | 2013年 5月 20日 星期一 08:32 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月20日-5月27日

路透5月20日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
            
 日期    时间    国家    规模      发行细节
 5/21    1350    法国              国库券(BTF)标售
 5/21    0840    西班牙            三个月及九个月期国库
                                   券
 5/21            日本              40年期公债
 5/22            德国    50亿欧元  10年期公债
 5/23            日本              三个月期贴现国库券
 5/23            西班牙            公债标售
 5/27    1350    法国              国库券(BTF)标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布尔日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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