中国房地产：今年有望新增数个城市试点房产税，或主要针对增量征收--报载

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透上海5月20日 - 中国酝酿已久的房产税试点扩容今年或有实质性进展。中国证券报周一引述消息人士透露，继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市进行房产税试点；新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。
报导并引述分析人士指出，房产税试点扩容将加快行政调控手段淡出，由于第二批试点城市数量有限，对市场影响可能不大。
中国国土资源部副部长胡存智此前曾表示，应总结限购等行政手段的成功经验，适时将调控向经济手段转化，建议从第三套房开始征收不动产的调节税。
在经历前期的需求集中释放后，中国楼市4月步入相对平稳期，房价涨势有所缓和，但同比及环比上涨城市仍占多数，价格上升压力未完全消除，需继续落实调控措施加以抑制。 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。