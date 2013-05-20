韩国股市：盘初小涨，美股涨势盖过朝鲜试射飞弹的影响

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎

路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。