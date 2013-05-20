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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 08:19 BJT

韩国股市：盘初小涨，美股涨势盖过朝鲜试射飞弹的影响

路透首尔5月20日 - 韩国股市周一小升，美国股市涨势提振信心，协助舒缓了朝鲜(北韩)周末发射短程飞弹引发的忧虑。

高权值科技股领涨，SK Hynix 劲升2%，LG电子 涨0.5%。

0005GMT，综合股价指数 上涨0.15%至1,989.86点。(完)
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