《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北4月25日 -
*工商时报：
--正当核四争议风起云涌之际，马英九总统已决定大力推动太阳光电、风力发电等绿能产业。据了解，经济部已拟将今年度太阳光电趸购上限由130MW(百万瓦)上调至175MW，展开加速推广决心，此新制近期内即将核定。
--云朗观光集团进军国际有重大斩获。由于欧洲经济景气疲弱，不少物业拥有者释出求售，云朗观光集团执行长张安平透露，今年2月，云朗观光集团已购入2家分别位在义大利北部与中部郊区的百年历史庄园饭店。
--为全力拚经济，招商引资，自由经济示范区细部计画各部会本周将交卷，行政院也将开会加速落实执行。据悉，产业合作计画，经部将和大陆协商推动海西区或平潭岛的〞特区对特区〞合作；另卫生署计画在航空城打造第一阶段国际医疗专区，第二阶段和大陆协商开放陆资来台投资。
--海外联贷告捷，台湾金控旗下台银今年海外获利占比上看35%。台湾金控暨台银董事长刘灯城表示，今年由于两岸三地的联贷商机夯，合计台银OBU(国际金融业务分行)以及香港、上海分行都承作不少海外联贷案，台银去年海外占总获利比重不到30%，今年将上看35%，大约可以成长近10个百分点之多，俨然已经成为台银今年获利的重要引擎。
*经济日报：
--行动宽频业务（4G执照）竞标即将开打，市场传出，鸿海 集团董事长郭台铭有意参与竞标，已从国内电信及有线电视产业延揽大将操盘，未来并可能与润泰集团总裁尹衍梁结盟，朝向〞八屏一网一云计画〞迈进；国内电信业者严阵以待。
--中华电信 董事长李炎松说，第四代行动通讯(4G)带来的高速行动宽频，将与云端应用相辅相成，为行动生活带来重要变革；中华电已投入云端，并对此波政府释出的4G执照势在必得，未来将加码投入4G、光纤宽频及云端，今、明两年将是资本支出高峰期。
--立法院财政委员会今日审查国民党立委孙大千等拟具有关证所税的〞所得税法部分条文修正草案〞，财政部评估，最无争议的部分应属取消设算扣缴制中有关台股指数8,500点的课税门槛。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。