《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月20日

路透台北4月25日 -

*工商时报：

--正当核四争议风起云涌之际，马英九总统已决定大力推动太阳光电、风力发电等绿能产业。据了解，经济部已拟将今年度太阳光电趸购上限由130MW(百万瓦)上调至175MW，展开加速推广决心，此新制近期内即将核定。

--云朗观光集团进军国际有重大斩获。由于欧洲经济景气疲弱，不少物业拥有者释出求售，云朗观光集团执行长张安平透露，今年2月，云朗观光集团已购入2家分别位在义大利北部与中部郊区的百年历史庄园饭店。

--为全力拚经济，招商引资，自由经济示范区细部计画各部会本周将交卷，行政院也将开会加速落实执行。据悉，产业合作计画，经部将和大陆协商推动海西区或平潭岛的〞特区对特区〞合作；另卫生署计画在航空城打造第一阶段国际医疗专区，第二阶段和大陆协商开放陆资来台投资。

--海外联贷告捷，台湾金控旗下台银今年海外获利占比上看35%。台湾金控暨台银董事长刘灯城表示，今年由于两岸三地的联贷商机夯，合计台银OBU(国际金融业务分行)以及香港、上海分行都承作不少海外联贷案，台银去年海外占总获利比重不到30%，今年将上看35%，大约可以成长近10个百分点之多，俨然已经成为台银今年获利的重要引擎。

*经济日报：

--行动宽频业务（4G执照）竞标即将开打，市场传出，鸿海 集团董事长郭台铭有意参与竞标，已从国内电信及有线电视产业延揽大将操盘，未来并可能与润泰集团总裁尹衍梁结盟，朝向〞八屏一网一云计画〞迈进；国内电信业者严阵以待。

--中华电信 董事长李炎松说，第四代行动通讯(4G)带来的高速行动宽频，将与云端应用相辅相成，为行动生活带来重要变革；中华电已投入云端，并对此波政府释出的4G执照势在必得，未来将加码投入4G、光纤宽频及云端，今、明两年将是资本支出高峰期。

--立法院财政委员会今日审查国民党立委孙大千等拟具有关证所税的〞所得税法部分条文修正草案〞，财政部评估，最无争议的部分应属取消设算扣缴制中有关台股指数8,500点的课税门槛。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。