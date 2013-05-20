《美国FED焦点》就业市场景况明显改善，或促使美联储提早缩减买债措施

**取得平衡**

贝南克周三将在国会出席听证，大规模买债的风险将是关键议题，而美联储周三亦将公布最新一次政策会议的记录。

外界益发担心，美联储当前的买债速度持续越久，最终缩减规模时，债市和股市巨幅回跌的风险就越高。债市和股市均在第三轮量化宽松执行期间走升。

“在从市场撤回量化宽松一事上，我觉得美联储得要非常努力地取得平衡，”高盛总裁柯恩(Gary Cohn)周三向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。“如果他们试着在各个小地方做调整，我也不会太意外。”

摩根大通的经济分析师称，若美联储一如该行预期在12月开始缩减每月买债规模，美国指标10年期公债收益率(殖利率)到年底前可能仅上扬约0.5个百分点。

“美联储确实在避免令市场感到意外，”对冲基金III Associates主管Garth Friesen称，他也是纽约投资人顾问委员会的一员。