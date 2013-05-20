《独家新闻》南非全国矿工工会寻求黄金和煤炭生产企业加薪15-60%

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透约翰内斯堡5月19日 - 南非全国矿工工会(NUM)周日表示，在即将到来的薪资谈判中，将寻求该国黄金和煤炭生产企业加薪最高60%。此次谈判料将非常艰难。
NUM在提交给南非矿业协会(Chamber of Mines)的一份文件中称，正寻求地面作业工人每月最低工资为7,000兰特(750美元)，地下作业工人为8,000兰特。路透看到了此份文件的副本。
南非矿业协会的行业关系顾问Elize Strydom表示，目前地面作业工人的最低工资为4,700兰特，地下作业工人为5,000兰特，因此工会要求的地下作业工人最低工资的涨幅为60%。
NUM还称希望“所有其他工资种类”上调15%，这可能是针对那些更有经验和更加熟练的工人。(完) (编译 侯向明; 审校 张涛)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）