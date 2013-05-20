《台湾重要政经日程》--5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
===================今日重要政经消息=====================
5/20(一)
--09:00 立法院财政委员会审查证券交易所得税相关修正法案。
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
==================近期重要政经消息======================
5/22(三)
--08:30 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。 *--12:00 星展银行(台湾)与媒体餐叙。 *--14:00 中国人寿 记者会。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/10(一)
--13:30 台积电 公布5月营收。
--14:00 联电 公布5月营收。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。