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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 08:51 BJT

《台湾重要政经日程》--5月20日

===================今日重要政经消息=====================

5/20(一)

--09:00 立法院财政委员会审查证券交易所得税相关修正法案。

--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

==================近期重要政经消息======================

5/22(三)

--08:30 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。 *--12:00 星展银行(台湾)与媒体餐叙。 *--14:00 中国人寿 记者会。

5/23(四)

--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。

5/24(五)

--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。

--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。

6/5(三)

-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。

--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。

6/7(五)

--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。

6/10(一)

--13:30 台积电 公布5月营收。

--14:00 联电 公布5月营收。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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