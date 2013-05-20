中国公开市场：本周可申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海5月20日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期。
上周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）