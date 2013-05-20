中国公开市场：本周可申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

路透上海5月20日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期。

上周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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