《香港报摘》--其他报纸重要消息5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 明报：
--本港私人银行近年提供1至10倍不等的杠杆贷款予客户购买高息债。市场人士指，人民币计价债券尤受市场欢迎，每次发行获超购10多倍至20倍乃常情，其中不乏透过高杠杆买债的私人银行客户。
--喜来登酒店目前就正推行一项耗资80亿美元的全球扩张计划，未来3至5年内将于全球新增约110间喜来登酒店，其中50间位于中国，相当于平均每月落成一间新酒店。(B03)
* 星岛日报：
--接近西九管理局消息透露，受到建筑成本大幅上涨等因素影响，上月底召开的董事会，初步提出西九项目的整体成本会增加257亿港元，至470亿港元。
--金银业贸易场理事长张德熙表示，希望在前海地区建立金条银条的贸易中心，将金银业贸易场的百年品牌引入内地。但跨境金银交收涉及外汇管制等问题，需要政策配合才可成事。
--消息指，建设银行 拟重组香港业务，短期内可望完成，建行香港副行长亦已调任海外，港区管理层料陆续出现大变动。有分析员估计，建行香港分行、建行亚洲两者可能合并，以整合建行在港的商业零售业务。
* 苹果日报：
--在湾仔经营40载的喜万年酒楼半年前获湾仔熙信大厦业主华懋通知要收楼重建，故营业至本月底或之前。消息指，酒楼已落实预租同区英皇集团中心商场，以月租20万港元租得地库舖位，尺租约27.5港元，最快8月重新开业。
--有地产代理以确认人身份出售葵涌雍澄轩，原本赚约30万港元，但因长实 取消交易而反遭买家索偿，令他损失近70万港元，已准备好索偿清单向长实追讨。
--大昌行 与内地车厂合作研发两年、价值400万港元的纯电动巴士，日前投入服务。车厂代表卢毓信表示，年底前将有10架自家制电动巴士抵港，要在香港专利巴士市场占一席位。
* 东方日报：
--投行消息透露，现时最确实今年内上市内银股为数度延后的光大银行 。去年净利润增长三成至近236亿元人民币，预期今年上半年业绩续有增长之势，该行将向港交所 补交截至6月底止半年业绩，计划10月招股。
--港府拟宽减专属自保公司离岸保险业务利得税一半至8.25%，但亚洲金融 总裁陈智思认为，由于本港税制已经偏低，若单靠减税而不提供其他配套优惠等，根本无助加强竞争力。
* 文汇报：
--韩资汽车零部件供应商万都中国即将来港上市。但按照韩国相关税务管理规定，由于截至目前韩国与香港并无订立任何所得税条约，因此该股日后的派息，股东有可能被最高预扣22%税率。
--中国忠旺 未来将大力发展高毛利的深加工产品。公司首席财务官张立基表示，深加工产品至2012年已翻倍至2.8万吨，2013年的目标是生产4万吨，主要用于出口美国。
--本港航空客货运摆脱行业阴霾，4月份香港国际机场客运量及飞机起降量分别达490万人次及30,530架次，同比增长分别为1.1%及5.1%，持续录得升势；货运量同比增加4.5%至34.2万公吨。
* 大公报：
--恒地 伙拍新世界 发展的元朗尚悦日前上载楼书，当中部分实用面积资料与旧楼书有差异，有部分早前已入市的买家在索取新楼书后称，单位新面积较之前略少，但称未考虑作进一步行动。(完)
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路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。