《香港报摘》--其他报纸重要消息5月20日

* 明报：

--本港私人银行近年提供1至10倍不等的杠杆贷款予客户购买高息债。市场人士指，人民币计价债券尤受市场欢迎，每次发行获超购10多倍至20倍乃常情，其中不乏透过高杠杆买债的私人银行客户。

--喜来登酒店目前就正推行一项耗资80亿美元的全球扩张计划，未来3至5年内将于全球新增约110间喜来登酒店，其中50间位于中国，相当于平均每月落成一间新酒店。(B03)

* 星岛日报：

--接近西九管理局消息透露，受到建筑成本大幅上涨等因素影响，上月底召开的董事会，初步提出西九项目的整体成本会增加257亿港元，至470亿港元。

--金银业贸易场理事长张德熙表示，希望在前海地区建立金条银条的贸易中心，将金银业贸易场的百年品牌引入内地。但跨境金银交收涉及外汇管制等问题，需要政策配合才可成事。

--消息指，建设银行 拟重组香港业务，短期内可望完成，建行香港副行长亦已调任海外，港区管理层料陆续出现大变动。有分析员估计，建行香港分行、建行亚洲两者可能合并，以整合建行在港的商业零售业务。

* 苹果日报：

--在湾仔经营40载的喜万年酒楼半年前获湾仔熙信大厦业主华懋通知要收楼重建，故营业至本月底或之前。消息指，酒楼已落实预租同区英皇集团中心商场，以月租20万港元租得地库舖位，尺租约27.5港元，最快8月重新开业。

--有地产代理以确认人身份出售葵涌雍澄轩，原本赚约30万港元，但因长实 取消交易而反遭买家索偿，令他损失近70万港元，已准备好索偿清单向长实追讨。

--大昌行 与内地车厂合作研发两年、价值400万港元的纯电动巴士，日前投入服务。车厂代表卢毓信表示，年底前将有10架自家制电动巴士抵港，要在香港专利巴士市场占一席位。

* 东方日报：

--投行消息透露，现时最确实今年内上市内银股为数度延后的光大银行 。去年净利润增长三成至近236亿元人民币，预期今年上半年业绩续有增长之势，该行将向港交所 补交截至6月底止半年业绩，计划10月招股。

--港府拟宽减专属自保公司离岸保险业务利得税一半至8.25%，但亚洲金融 总裁陈智思认为，由于本港税制已经偏低，若单靠减税而不提供其他配套优惠等，根本无助加强竞争力。

* 文汇报：

--韩资汽车零部件供应商万都中国即将来港上市。但按照韩国相关税务管理规定，由于截至目前韩国与香港并无订立任何所得税条约，因此该股日后的派息，股东有可能被最高预扣22%税率。

--中国忠旺 未来将大力发展高毛利的深加工产品。公司首席财务官张立基表示，深加工产品至2012年已翻倍至2.8万吨，2013年的目标是生产4万吨，主要用于出口美国。

--本港航空客货运摆脱行业阴霾，4月份香港国际机场客运量及飞机起降量分别达490万人次及30,530架次，同比增长分别为1.1%及5.1%，持续录得升势；货运量同比增加4.5%至34.2万公吨。

* 大公报：

--恒地 伙拍新世界 发展的元朗尚悦日前上载楼书，当中部分实用面积资料与旧楼书有差异，有部分早前已入市的买家在索取新楼书后称，单位新面积较之前略少，但称未考虑作进一步行动。(完)