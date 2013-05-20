港报社评：中印管控分歧共谋发展--文汇报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
国务院总理李克强昨日抵达印度访问。李克强出任总理后外访首站选择印度，必将开启中印关系和平与发展的新篇章。印度深明保持中印友好的重要性，不会受人挑拨而影响两国关系，两国一定能走出一条行之有效的毗邻大国友好相处之道。
李克强此访体现新一届政府对发展中印双边关系外交思路的延续性，凸显印度在中国周边外交中的重要性，表明中国愿增进互信。印度媒体也认为，中国新领导层选择印度作为出访的首选，说明愿致力进一步发展与新德里的友好关系。
李克强访印，距离中印“帐篷对峙”的结束仅仅过去十多天，让外界更注视长期困扰两国关系的边界问题。更值得注意的是，近年美国、日本别有用心地放大中印之间的分歧，企图挑拨中印关系，达到遏制中国的目的。
中印同为发展中大国和人口大国，又均为全球主要新兴市场国家，都面临发展的重任。在过去的十年间，中印两国在政治、经济、文化、教育等领域交往频繁。中印在经贸合作方面的成果尤为显着。
另外，中印在金砖国家合作机制、二十国集团等领域存在广阔的合作空间和利益。中印合作潜力巨大，而且具有战略意义和全球影响。如今，印度高度重视经济发展，当下的中印两国有着相当的默契。因此，印度绝不会轻易充当别人的“棋子”，破坏地区和平稳定的局面，损害自身根本利益。
相信通过李克强此次访印之行，必将进一步巩固中印战略合作伙伴关系，推动中印优势互补、互利共赢，共创“龙象共舞”的局面。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。