港报社评：中印管控分歧共谋发展--文汇报5月20日

国务院总理李克强昨日抵达印度访问。李克强出任总理后外访首站选择印度，必将开启中印关系和平与发展的新篇章。印度深明保持中印友好的重要性，不会受人挑拨而影响两国关系，两国一定能走出一条行之有效的毗邻大国友好相处之道。

李克强此访体现新一届政府对发展中印双边关系外交思路的延续性，凸显印度在中国周边外交中的重要性，表明中国愿增进互信。印度媒体也认为，中国新领导层选择印度作为出访的首选，说明愿致力进一步发展与新德里的友好关系。

李克强访印，距离中印“帐篷对峙”的结束仅仅过去十多天，让外界更注视长期困扰两国关系的边界问题。更值得注意的是，近年美国、日本别有用心地放大中印之间的分歧，企图挑拨中印关系，达到遏制中国的目的。

中印同为发展中大国和人口大国，又均为全球主要新兴市场国家，都面临发展的重任。在过去的十年间，中印两国在政治、经济、文化、教育等领域交往频繁。中印在经贸合作方面的成果尤为显着。

另外，中印在金砖国家合作机制、二十国集团等领域存在广阔的合作空间和利益。中印合作潜力巨大，而且具有战略意义和全球影响。如今，印度高度重视经济发展，当下的中印两国有着相当的默契。因此，印度绝不会轻易充当别人的“棋子”，破坏地区和平稳定的局面，损害自身根本利益。

相信通过李克强此次访印之行，必将进一步巩固中印战略合作伙伴关系，推动中印优势互补、互利共赢，共创“龙象共舞”的局面。(A04)