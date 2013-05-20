港报社评：商交所启示，香港须先自强--经济日报5月20日

香港商品交易所突暂停营业，反映香港发展商品交易中心，既离不开内地市场，却也不能只坐待中央政策。不但是对港交所，如何发展好刚收购的伦敦金属交易所（LME）的启示，亦是香港金融中心和经济发展的关键。

商交所成立于09年，创办人看好的是中国商品交易的庞大发展前景。但事与愿违，商交所缺乏竞争力，成交量不足导致严重亏损下，惟有暂停营业。此对去年底收购了LME的港交所，是重要借监。

港交收购LME毫无疑问亦是看中中国的商品交易发展潜力。然而，中央是否就一定要在相关政策上向香港倾斜呢？尤其内地不但已建立多个不同的商品交易中心，若港交所只期盼中央政策倾斜，那商交所的覆辙便堪虞。

因此，港府与港交所不但要保持LME的国际最重要商品交易中心地位，更要建立亚洲时段的香港交易平台，并推动、吸引国际交易商积极参与此部分交易。倘经努力而发展至此水平，一方面可在中央有关政策未落实前，LME仍可创造盈利与生存，为香港金融中心发展增添强力引擎。

另一方面，只要香港的国际商品交易中心做强，具备巨大潜力成为中央可掌握国际商品交易市场话语权的平台，那中央放宽有关政策，让中资机构大举参与的机会便大得多。

个中关键，明显是香港不能坐待中央的倾斜政策，而是要通过自强，创造互惠互利、中港双赢的格局。商品交易中心发展上如此，在人民币离岸中心、亚洲的财富管理中心，以至金融以外的经济领域如专业服务等，亦是如此；也惟有如此，香港才能继续成为不可替代的国际大都会。(A10)