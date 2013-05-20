港报社评：商交所启示，香港须先自强--经济日报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
香港商品交易所突暂停营业，反映香港发展商品交易中心，既离不开内地市场，却也不能只坐待中央政策。不但是对港交所，如何发展好刚收购的伦敦金属交易所（LME）的启示，亦是香港金融中心和经济发展的关键。
商交所成立于09年，创办人看好的是中国商品交易的庞大发展前景。但事与愿违，商交所缺乏竞争力，成交量不足导致严重亏损下，惟有暂停营业。此对去年底收购了LME的港交所，是重要借监。
港交收购LME毫无疑问亦是看中中国的商品交易发展潜力。然而，中央是否就一定要在相关政策上向香港倾斜呢？尤其内地不但已建立多个不同的商品交易中心，若港交所只期盼中央政策倾斜，那商交所的覆辙便堪虞。
因此，港府与港交所不但要保持LME的国际最重要商品交易中心地位，更要建立亚洲时段的香港交易平台，并推动、吸引国际交易商积极参与此部分交易。倘经努力而发展至此水平，一方面可在中央有关政策未落实前，LME仍可创造盈利与生存，为香港金融中心发展增添强力引擎。
另一方面，只要香港的国际商品交易中心做强，具备巨大潜力成为中央可掌握国际商品交易市场话语权的平台，那中央放宽有关政策，让中资机构大举参与的机会便大得多。
个中关键，明显是香港不能坐待中央的倾斜政策，而是要通过自强，创造互惠互利、中港双赢的格局。商品交易中心发展上如此，在人民币离岸中心、亚洲的财富管理中心，以至金融以外的经济领域如专业服务等，亦是如此；也惟有如此，香港才能继续成为不可替代的国际大都会。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。