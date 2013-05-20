港报社评：美元升势难遏，金价熊步难停--信报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
金价上周连续七个交易天下跌，成为四年来最长一次跌势，累积跌幅逾7%。由于美元指数突破84高位，兑日圆升逾103水准，金价饱受重挫，不仅结束这一轮短期反弹升浪，也突显了趁低吸纳和“饰金抢购潮”的风险。
纽约商品期货交易所上周五期金再跌至约1360美元水准，连续7个交易日下跌。自4月中旬揭开下跌序幕，金价两天之内跌幅达13%。虽然金价一度反弹至1470美元水准，但如今看来只是昙花一现。
显然，实金需求根本难以支撑黄金摆脱熊市的羁绊。以实物黄金担保的交易所交易基金《ETF》，资金大举持续流出，对金价构成巨大逼降压力。
从目前全球经济与金融形势看，通胀几无威胁之力。美国经济改善，使美元强势有力维持一段时间，金价短期亦更难有扭转跌势之力。据世界黄金协会最新资料，第一季整体黄金需求减少13%，为3年来低点。即使期内黄金饰品需求上升，但显然未能抵销黄金交易所基金减少投资的冲击。
看深一层，自金融危机之后，欧美日以超宽松货币政策刺激经济，通过超低息率水准刺激资产价格辍升，在当前通胀未成气候之际，风险偏好彻底逆转，股市辍升，把黄金投资价值急遽贬降，今年首季，黄金ETF资金外流量便创下季度性纪录。
长期而言，黄金无信用风险，却始终不能一笔抹煞。
中国逾三万亿美元外汇储备，截至3月底，持美债总额逾1万2千亿。过去3年，当金价在牛市狂潮中，吸金成本高昂，但当金价跌至一定低位，不排除在适当时机，有需要把储备结构多元化，增加黄金储备，以分散过度集中美元资产的风险。
目前，在低通胀下，风险资产独领风骚。如今美日本两国每月购买国债的资金规模，叠加便高达1千6百亿美元(美联储8百50亿美元；日本央行7点5万亿日圆)注入市场，支撑起风险资产市场叠创新高，也令短期金价压力重重。
照发展形势看.当前金融市场的高风险偏好有一定脆弱性.因而使这一轮金价由牛转熊的跌势.运行基础显得反覆易变，不仅使交易的投机性更为浓厚.而且无可避免对短线投资与投机都造成更高的风险。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。