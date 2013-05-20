港报社评：美元升势难遏，金价熊步难停--信报5月20日

金价上周连续七个交易天下跌，成为四年来最长一次跌势，累积跌幅逾7%。由于美元指数突破84高位，兑日圆升逾103水准，金价饱受重挫，不仅结束这一轮短期反弹升浪，也突显了趁低吸纳和“饰金抢购潮”的风险。

纽约商品期货交易所上周五期金再跌至约1360美元水准，连续7个交易日下跌。自4月中旬揭开下跌序幕，金价两天之内跌幅达13%。虽然金价一度反弹至1470美元水准，但如今看来只是昙花一现。

显然，实金需求根本难以支撑黄金摆脱熊市的羁绊。以实物黄金担保的交易所交易基金《ETF》，资金大举持续流出，对金价构成巨大逼降压力。

从目前全球经济与金融形势看，通胀几无威胁之力。美国经济改善，使美元强势有力维持一段时间，金价短期亦更难有扭转跌势之力。据世界黄金协会最新资料，第一季整体黄金需求减少13%，为3年来低点。即使期内黄金饰品需求上升，但显然未能抵销黄金交易所基金减少投资的冲击。

看深一层，自金融危机之后，欧美日以超宽松货币政策刺激经济，通过超低息率水准刺激资产价格辍升，在当前通胀未成气候之际，风险偏好彻底逆转，股市辍升，把黄金投资价值急遽贬降，今年首季，黄金ETF资金外流量便创下季度性纪录。

长期而言，黄金无信用风险，却始终不能一笔抹煞。

中国逾三万亿美元外汇储备，截至3月底，持美债总额逾1万2千亿。过去3年，当金价在牛市狂潮中，吸金成本高昂，但当金价跌至一定低位，不排除在适当时机，有需要把储备结构多元化，增加黄金储备，以分散过度集中美元资产的风险。

目前，在低通胀下，风险资产独领风骚。如今美日本两国每月购买国债的资金规模，叠加便高达1千6百亿美元(美联储8百50亿美元；日本央行7点5万亿日圆)注入市场，支撑起风险资产市场叠创新高，也令短期金价压力重重。

照发展形势看.当前金融市场的高风险偏好有一定脆弱性.因而使这一轮金价由牛转熊的跌势.运行基础显得反覆易变，不仅使交易的投机性更为浓厚.而且无可避免对短线投资与投机都造成更高的风险。(A02)