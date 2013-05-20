港报社评：香港优势下滑，急寻转型机遇--星岛日报5月20日

中国社会科学院发表的城市竞争力报告，香港在大中华区城市中“十一连冠”，但是报告指香港经济优势增速放。

社科院的报告指出，香港在中华区二百多个城市的综合经济竞争力和可持续竞争力都名列第一，又是最宜居和宜商的城市。更值得留意的内容，是提出香港未来发展的一些隐忧。

金融业向来是香港引以自豪的强项，不过香港高度依赖金融和房地产业，但是土地供应不足导致楼价增长太快，经济呈泡沫化。要提升竞争力，关键在于巩固原有优势外，再找寻其他带动发展的“火车头”。

报告书同时警告，香港产业结构向创新科技转型没有明显突破，而缺乏重工业及科技产业，削弱了与珠三角的互补性。报告还指内地改革开放，会在服务业方面取代香港。

香港是成熟型的市场体系，再上层楼并不容易，推动经济要靠善用新兴市场带来的增长机遇，港商当前最大的机遇，是内地现时要推动经济结构改革来带动经济。

内地经济增长速度放缓，要达到年增7%的目标，总理李克强上任后即推动改革，理念是把政府“不该管的微观事项，交给市场，交给社会”。促进民间投资，提高企业竞争力。

过去几年，不断有指地方向国有企业倾斜。李克强上月主持经济形势座谈会，提出要以平等地位来考虑国有、民营和外资企业，透过规划来规范。香港与内地有更紧密经济和贸易关系的安排，过去常有港商投诉内地“大门开了而小门未开”。李克强现在要拆墙松绑搞活经济，本港若再错过这次内地转型的机遇，将来恐怕只会后悔莫及。(A05)