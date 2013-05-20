中国经济：应容许GDP增速降至5%-7%，及早调整战略和产业结构--专家

路透北京5月20日 - 中国国家行政学院决策咨询部陈炳才撰文称，应淡定看待中国经济增速放缓，今后几年应容忍GDP(国内生产总值)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构，以便后续增长更加稳定和可持续。

中国证券报周一刊登其文章称，根据2020年中国经济比2010年翻番计划，今年以后，经济增长年均达到7%就可以，但7%的速度不是平坦线，应有波动，最低可容忍5%左右的速度。

“继续高速度，未来五年将导致严重的生产过剩危机。应该看到，过度繁荣之后必然有低潮，目前速度下行有一定的必然性。作为一个大国，经济增长速度达到5%-7%，在全球就很引人注目，故不必为达不到7%以上而烦恼，”该文称。

文章并称，从今年4月的经济数据看，价格、出口和财政收入下行，反映经济速度面临下行压力。此外，市场还面临诸多变数，包括国际大宗商品价格下跌；国内部分行业产能严重过剩使市场难现转机，以及外贸形势依然不利等。

“去年4月以来就出现经济下行的种种现象，目前再次出现，不是简单的重复，而是意味着我国依靠产能扩张推动经济高速增长的模式基本结束，需要开辟新的增长模式，”文章指出，“在新的增长模式出现之前，经济增速下行和结构调整将持续一段时间。”

文章表示，在淡定看待经济速度下降的同时，还需要加快战略和结构调整，并通过调整决策体制、理顺要素价格体系、进一步发挥财政政策的作用等途径提高政策的有效性。