中国经济：应容许GDP增速降至5%-7%，及早调整战略和产业结构--专家

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国国家行政学院决策咨询部陈炳才撰文称，应淡定看待中国经济增速放缓，今后几年应容忍GDP(国内生产总值)增速下降到5%-7%，并及早调整战略和产业结构，以便后续增长更加稳定和可持续。
中国证券报周一刊登其文章称，根据2020年中国经济比2010年翻番计划，今年以后，经济增长年均达到7%就可以，但7%的速度不是平坦线，应有波动，最低可容忍5%左右的速度。
“继续高速度，未来五年将导致严重的生产过剩危机。应该看到，过度繁荣之后必然有低潮，目前速度下行有一定的必然性。作为一个大国，经济增长速度达到5%-7%，在全球就很引人注目，故不必为达不到7%以上而烦恼，”该文称。
文章并称，从今年4月的经济数据看，价格、出口和财政收入下行，反映经济速度面临下行压力。此外，市场还面临诸多变数，包括国际大宗商品价格下跌；国内部分行业产能严重过剩使市场难现转机，以及外贸形势依然不利等。
“去年4月以来就出现经济下行的种种现象，目前再次出现，不是简单的重复，而是意味着我国依靠产能扩张推动经济高速增长的模式基本结束，需要开辟新的增长模式，”文章指出，“在新的增长模式出现之前，经济增速下行和结构调整将持续一段时间。”
文章表示，在淡定看待经济速度下降的同时，还需要加快战略和结构调整，并通过调整决策体制、理顺要素价格体系、进一步发挥财政政策的作用等途径提高政策的有效性。
中国一季度国内生产总值(GDP)同比7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。而中国今年初设定的全年GDP增长目标为7.5%左右。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。