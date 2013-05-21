《中国债券市场每日交易备忘》--5月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债发行：
中国国家开发银行至多50亿元人民币三年浮息(一年定存基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值76个基点(
bp)
国开行至多50亿元五年期浮息(一年定存基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值89bp
国开行至多50亿元七年期浮息(一年定存基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值110bp
国开行至多50亿元10年期浮息(一年定存基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值119bp
光大证券 25亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销
中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行/农行等承销
中国黄金集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和民生银行主承
天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
花园集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承
北京粮食集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承
启东华虹电子3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承
大连机床集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
华能集团40亿元一年期簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和建设银行主承
天士力 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
南京高精传动设备制造集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行和工商银行主承
江苏苏化集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承
鞍钢股份 40亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和建设银行主承
陕西重汽4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和民生银行主承
青岛啤酒集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承
嘉兴高等级公路投资公司4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
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二、新债上市：
河南国资运营公司5亿元一年期短融041365007，票面利率4.44%
盐城国资投资集团5亿元一年期短融041371006，票面利率4.44%
重庆对外经贸集团6亿元一年期短融041361025,票面利率4.77%
天津城投集团50亿元一年期短融041361026，票面利率4.06%
紫江企业 2亿元一年期短融041353036,票面利率4.44%
大冶有色金属8亿元一年期短融041355020，票面利率4.44%
河南投资集团5亿元一年期短融041356015，票面利率4.25%
镇江城投集团8亿元一年期短融041359039，票面利率4.44%
广州港集团5.3亿元一年期短融041359038，票面利率4.06%
阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据1382248，票面利率4.97%
中国水电建设四川电力开发8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1382256，票面利率6.06%
浙江小商品城 6亿元三年期中票1382257，票面利率4.64%
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三、缴款：
江苏华靖资产经营12亿元七年期固息债1380199，票面利率6.00%
浙江商业集团10亿元一年期短融
四川铁路产业投资集团2亿元一年期短融
陕西煤业化工集团10亿元五年期中票
天津城市基础设施建投集团22亿元七年期中票
电信科学技术研究院21.5亿元三年期中票
中国航空技术国际控股10亿元五年期中票
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四、还本付息：
中国人民银行1,200亿元三年期央行票据1001042到期兑付，票面利率2.70%
北京经济技术投资开发总公司6亿元三年期中票1082100到期兑付，票面利率4.23%
中国铝业 15亿元六个月期超短期融资券011220006到期兑付，票面利率4.19%
中国港中旅集团50亿元一年期短融041254022到期兑付，票面利率4.24%
山西国际能源集团8亿元一年期短融041259027到期兑付，票面利率4.83%
中国兵器工业集团15亿元一年期短融041261020到期兑付，票面利率4.24%
中国进出口银行148.20亿元五年期固息债090304付息，票面利率2.74%
进出口银行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090306付息，基本利差0.23%
湖州交通投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098089付息，票面利率5.48%
万华实业集团15亿元五年期中票0982073付息，票面利率4.73%
河北银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1020004付息，票面利率5.95%
中石油集团50亿元七年期浮息(一年定存基准)中票1082101付息，基本利差0.80%
首钢总公司40亿元五年期中票1082102付息，票面利率4.48%
扬州扬子江投资公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280155付息，票面利率7.65%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国证券报周二报导引述分析人士认为，美联储(FED)退出量化宽松(QE)预期是诱发美元走强、黄金白银等贵
金属趋弱的重要因素。随着美国经济逐步复苏，QE退出只是时间问题，美元强势将继续，黄金持续承压。
--此前陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 周二公告称，因公司2011
、2012年连续两年亏损，根据交易所相关规定，其所发公司债“11超日债” 将于5月22日复牌交易3
0个交易日后正式暂停上市。
5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 康熙泽/吴芳；审校 丁淑琴)