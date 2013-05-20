港报社评：政府不匡正“丁屋之祸”，使人大惑不解--明报5月20日

小型屋宇政策（简称丁屋政策）偏离原旨，成为地产发展商牟取暴利的工具，地政总署从未认真执法。大埔一个丁屋屋苑，发展商向记者坦承提供发展、建筑、代理等服务。政府应该介入调查，不容许丁屋违法情事持续下去。

本报揭露的大埔丁屋屋苑，1994年卖给24名原居民申请兴建丁屋，有关屋苑还未完工，发展商已在市场放售。丁权禁止买卖，若申请期间土地一直由发展商拥有，就违反了“实益拥有”条款，原居民除了涉及失实陈述，还涉嫌与发展商诈骗政府。

丁屋政策异化，并非始于今日。2011年前，审计报告即已指出丁权买卖的情况，但原居民与发展商依然各取所需。地政总署连一桩个案也未调查过，这是彻头彻尾的怠忽职守和纵容犯法。

据政府一份解密档显示，在1977 年已经发现丁屋滥用情况严重，当时的西贡民政专员更形容“丁屋牌照已变成『印银纸的牌照』”。政府33年前已经知道丁屋政策被滥用，却不设法解决。丁屋政策成为地产发展项目，政府纵容原居民与发展商违例建屋，政府究竟害怕什么？

事实上，丁屋僭建尾大不掉，也与长期以来屋宇署不执法有关。丁屋僭建申报计划只有约三分之一原居民登记，完成了约半年，却迟迟未见屋宇署执法，政府愚懦如此，原居民不嚣横跋扈者，稀矣！

政府至少要严格执法，起码要稍为控制丁屋对香港整体的祸害程度。本报今日报导的大埔一个丁屋屋苑的情况，是一个合适切入点，让政府向公众证明：新界并非享有“治外法权”之地，政府有能力处理“丁屋之祸”。(A04)