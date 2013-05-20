港报社评：政府不匡正“丁屋之祸”，使人大惑不解--明报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
小型屋宇政策（简称丁屋政策）偏离原旨，成为地产发展商牟取暴利的工具，地政总署从未认真执法。大埔一个丁屋屋苑，发展商向记者坦承提供发展、建筑、代理等服务。政府应该介入调查，不容许丁屋违法情事持续下去。
本报揭露的大埔丁屋屋苑，1994年卖给24名原居民申请兴建丁屋，有关屋苑还未完工，发展商已在市场放售。丁权禁止买卖，若申请期间土地一直由发展商拥有，就违反了“实益拥有”条款，原居民除了涉及失实陈述，还涉嫌与发展商诈骗政府。
丁屋政策异化，并非始于今日。2011年前，审计报告即已指出丁权买卖的情况，但原居民与发展商依然各取所需。地政总署连一桩个案也未调查过，这是彻头彻尾的怠忽职守和纵容犯法。
据政府一份解密档显示，在1977 年已经发现丁屋滥用情况严重，当时的西贡民政专员更形容“丁屋牌照已变成『印银纸的牌照』”。政府33年前已经知道丁屋政策被滥用，却不设法解决。丁屋政策成为地产发展项目，政府纵容原居民与发展商违例建屋，政府究竟害怕什么？
事实上，丁屋僭建尾大不掉，也与长期以来屋宇署不执法有关。丁屋僭建申报计划只有约三分之一原居民登记，完成了约半年，却迟迟未见屋宇署执法，政府愚懦如此，原居民不嚣横跋扈者，稀矣！
政府至少要严格执法，起码要稍为控制丁屋对香港整体的祸害程度。本报今日报导的大埔一个丁屋屋苑的情况，是一个合适切入点，让政府向公众证明：新界并非享有“治外法权”之地，政府有能力处理“丁屋之祸”。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。