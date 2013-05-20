港报财经评论：最佳投资对象--信报5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
最佳投资对象/ 习广思
日经指数升穿15,000点后，未有停下来之意。一个被全世界看淡的股市，短短8个月间上升幅度近75%，许多人由不屑一顾，到发现自己错过了，再陷入两难局面，到底追不追买？近期最感到烦恼的莫过于要作全球性配置的基金经理，或者是一些正管理着退休金及保险公司资金的经理们。在今次日股牛市中，最早入市、沽日圆买日股的大鳄大赚，然而长仓经理过去几年一直减持日股，甚至零配置，因而一下子陷入无股之灾。机构投资者如保险资金，很多时是隔一个季度才调动全球配置一次，如果去年年底没有增持日股，毕竟当时很少人相信安倍经济，那么现在便苦恼了。尽管日股至今已升了许多，但大部分基金经理仍在增持，热钱短炒固然是短视行为，但对许多机构投资者来说，日股占MSCI环球股票指数近9.2%，完全没有配置的话，今年回报可能大落后，所以也要做一下羊群。
另外，金价续跌，美股续升。金价连跌7个交易日后，跌穿每盎斯1,400美元水平，美汇突破84水平，见一年高位，美股再创新高。有许多投资者不理解，就算中国经济再差，增长率也高过欧、美、日市场，却因为外资的担心、恐惧，令中港股市持续落后外围，扭转过去新兴股市跑赢欧美股市的局面。上周基金经理陈致强指出，虽然新兴市场上市公司市盈率偏低，股息率高，但表现却不及成熟市场。他认为，成熟市场企业有一个特点，就是有能力产生较强的自由现金流；其次，成熟市场企业的盈利也较新兴市场优胜。过去10年，新兴市场企业盈利跑赢成熟市场，但金融海啸发生后，情况便逆转，新兴市场企业利润大幅下滑。
陈致强认为，美元弱势情况已逆转，交易形态由反周期转为顺周期，美元转强势，新兴市场表现将持续落后。另一方面，正如上周提及，中资股缺水，欧美日股市炒的是放水。美股当旺，原因是投资者持续押注联储局开足水喉。美国失业率未有明显回落，虽然4月失业率跌至7.5%，但经济复苏步伐太慢，加上通胀未有升温，市场虽然对美国经济较以前乐观，但仍未完全挽回信心。前联储局主席雪茄伏认为，以目前的经济增长速度，难以令失业率显着回落，未来两年失业率将保持在6%以上水平。不过，重点是由现时的7.5%回落至6%需要多长时间？市场总是在贪婪与恐惧之间游走，上月贝南奇一句可加可减，令金融市场重燃放水憧憬，至上周联储局放风话筹备收水。是收是放，能左右大局，但也是股市噪音。政策牛非但不担心央行收水，更不担心美股夏日淡风。(B02)
........................................................................
日圆调整一触即发/ 苏子
美元兑日圆上周五终于升到自1998年的147.66高位跌至2011年的75.54低位的38.2%反弹目标，即103.09关键阻力位，而且更略为突破并以近全周高位收市，故技术上使不少投资者相信，本周早段美元兑日圆仍有继续上升的空间，不少日圆大看淡的投资者更预期，稍后时间就有望挑战105心理关口了。留意上周五美元兑日圆在首度迫近103时，看淡的投资者的力量最多只能令到汇价回落至102.71低位；随后美元兑日圆突破103关键位后，曾两度触及103.12高位，因该水平阻力太大，故不少看淡的投资者再次出动，但汇价只能回落至102.76低位，便再度造好及试图正式突破103阻力。
随后美元兑日圆在102.90至103.10间争持一段时间后，终于成功冲破103.12的即市高位阻力，可惜，破位后汇价只能逐步上升至103.30高位，未见出现更强劲的单边升市，故有利本周早段因乏力再升而显着调整，但由于汇价突破103.12即市高位后，仍一直保持在103阻力位上波动，如此强势，相信市场上没有多少人有胆识会在103水平以上建立美元兑短仓过夜了！因此，若今早东京入市后，美元兑日圆未见进一步企稳在上周的103.30高位以上波动，反而更返回102.90即市支持以下争持，并且到今天欧洲入市后更进一步回落至102.71支持以下波动，预料将令汇价在今天出现低收的可能性大增。如真的出现此情况，相信美元兑日圆本周势必出现超买调整市，未必有力再挑战105心理关口了。
另外，留意日本经济财政大臣甘利明昨天表示，不少人所指的日圆过强已基本得到修正，日圆进一步走低反将对日本经济带来危害，言论暗示日本政府可能已对现水平汇价的日圆感到满意。因此，若今早圆汇已对甘利明的言论作出反应，即美元兑日圆出现不升反跌的情况，预料美元兑日圆的调整市将一触即发，故仍持大量长仓者，宜做好风险管理。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。