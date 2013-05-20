港报财经评论：最佳投资对象--信报5月20日

最佳投资对象/ 习广思

日经指数升穿15,000点后，未有停下来之意。一个被全世界看淡的股市，短短8个月间上升幅度近75%，许多人由不屑一顾，到发现自己错过了，再陷入两难局面，到底追不追买？近期最感到烦恼的莫过于要作全球性配置的基金经理，或者是一些正管理着退休金及保险公司资金的经理们。在今次日股牛市中，最早入市、沽日圆买日股的大鳄大赚，然而长仓经理过去几年一直减持日股，甚至零配置，因而一下子陷入无股之灾。机构投资者如保险资金，很多时是隔一个季度才调动全球配置一次，如果去年年底没有增持日股，毕竟当时很少人相信安倍经济，那么现在便苦恼了。尽管日股至今已升了许多，但大部分基金经理仍在增持，热钱短炒固然是短视行为，但对许多机构投资者来说，日股占MSCI环球股票指数近9.2%，完全没有配置的话，今年回报可能大落后，所以也要做一下羊群。

另外，金价续跌，美股续升。金价连跌7个交易日后，跌穿每盎斯1,400美元水平，美汇突破84水平，见一年高位，美股再创新高。有许多投资者不理解，就算中国经济再差，增长率也高过欧、美、日市场，却因为外资的担心、恐惧，令中港股市持续落后外围，扭转过去新兴股市跑赢欧美股市的局面。上周基金经理陈致强指出，虽然新兴市场上市公司市盈率偏低，股息率高，但表现却不及成熟市场。他认为，成熟市场企业有一个特点，就是有能力产生较强的自由现金流；其次，成熟市场企业的盈利也较新兴市场优胜。过去10年，新兴市场企业盈利跑赢成熟市场，但金融海啸发生后，情况便逆转，新兴市场企业利润大幅下滑。

陈致强认为，美元弱势情况已逆转，交易形态由反周期转为顺周期，美元转强势，新兴市场表现将持续落后。另一方面，正如上周提及，中资股缺水，欧美日股市炒的是放水。美股当旺，原因是投资者持续押注联储局开足水喉。美国失业率未有明显回落，虽然4月失业率跌至7.5%，但经济复苏步伐太慢，加上通胀未有升温，市场虽然对美国经济较以前乐观，但仍未完全挽回信心。前联储局主席雪茄伏认为，以目前的经济增长速度，难以令失业率显着回落，未来两年失业率将保持在6%以上水平。不过，重点是由现时的7.5%回落至6%需要多长时间？市场总是在贪婪与恐惧之间游走，上月贝南奇一句可加可减，令金融市场重燃放水憧憬，至上周联储局放风话筹备收水。是收是放，能左右大局，但也是股市噪音。政策牛非但不担心央行收水，更不担心美股夏日淡风。(B02)

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日圆调整一触即发/ 苏子

美元兑日圆上周五终于升到自1998年的147.66高位跌至2011年的75.54低位的38.2%反弹目标，即103.09关键阻力位，而且更略为突破并以近全周高位收市，故技术上使不少投资者相信，本周早段美元兑日圆仍有继续上升的空间，不少日圆大看淡的投资者更预期，稍后时间就有望挑战105心理关口了。留意上周五美元兑日圆在首度迫近103时，看淡的投资者的力量最多只能令到汇价回落至102.71低位；随后美元兑日圆突破103关键位后，曾两度触及103.12高位，因该水平阻力太大，故不少看淡的投资者再次出动，但汇价只能回落至102.76低位，便再度造好及试图正式突破103阻力。

随后美元兑日圆在102.90至103.10间争持一段时间后，终于成功冲破103.12的即市高位阻力，可惜，破位后汇价只能逐步上升至103.30高位，未见出现更强劲的单边升市，故有利本周早段因乏力再升而显着调整，但由于汇价突破103.12即市高位后，仍一直保持在103阻力位上波动，如此强势，相信市场上没有多少人有胆识会在103水平以上建立美元兑短仓过夜了！因此，若今早东京入市后，美元兑日圆未见进一步企稳在上周的103.30高位以上波动，反而更返回102.90即市支持以下争持，并且到今天欧洲入市后更进一步回落至102.71支持以下波动，预料将令汇价在今天出现低收的可能性大增。如真的出现此情况，相信美元兑日圆本周势必出现超买调整市，未必有力再挑战105心理关口了。

另外，留意日本经济财政大臣甘利明昨天表示，不少人所指的日圆过强已基本得到修正，日圆进一步走低反将对日本经济带来危害，言论暗示日本政府可能已对现水平汇价的日圆感到满意。因此，若今早圆汇已对甘利明的言论作出反应，即美元兑日圆出现不升反跌的情况，预料美元兑日圆的调整市将一触即发，故仍持大量长仓者，宜做好风险管理。(B06)