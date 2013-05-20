港报财经评论：破位追涨，把握妙法--经济日报5月18日

破位追涨，把握妙法/ 林瑞芬

近月轮流炒作个股形势，散户可能遇到的问题是：涨势股如何追涨？追涨风险与回报如何平衡？又如何增加追涨把握性？回顾近月具爆炸力破高位股，比亚迪电子 可算表表者，该股在4月22日突破高位2.97港元，之后势如破竹，到周四高见4.9港元，追入何不快哉！事后孔明而论，当时的股价破位，首先在图表上是有成交配合升势，见股价突破后，交投一路保持较活跃情况。其二，有券商作指路明灯，该股之爆升，先是由摩根大通首将该股纳入买入名单燃起。事缘集团在金属机壳的技术上取得突破，并预计今年高毛利的金属机壳业务增长两倍，成预期盈利大升的转折点，目标价给予6港元。掌握此资讯，再配合图表的技术利好走势配合，促成该股升势，现在摩通还根据预期HTC One的出货量将达1,500万至2,000万部，超出原先预期的1,000万部，料未来数月比亚迪电子将仍然为HTC One外壳的主要供应商，目标由6港元上调至6.6港元。无疑追涨破位个股，一是要掌握企业盈利之根本的重要性；二是配合券商的远视镜；三是破位之后交投之配合，就能增加把握度。

遇到与预期有落差，要充分发挥EQ果断止蚀。事实上，不是所有破位股都可以一枝箭式抽升。中国安芯 在2月19日一度破顶而冲，成交额都好配合，但之后三日，股价以大成交回落，若2月19日追涨，怎么办？当其时宜止蚀，止蚀参考往往以技术支持位配合，跌穿密集支持位1.8港元应走货。事后，低见1.52港元。肯走，确是执番身彩！短期捕捉可能蓄势破高位之股份，会留意只宏华集团 ，周四收报3.96港元，升1%，但成交额逾2亿港元，高于之前五个交易日平均额。长假期前，大户都如此有心捧场，不排除是股价突破3月6日高位4.25港元之先兆。

宏华的盈利可预见度高。去年11月国家已发布支持页岩气开发利用的补贴政策，规定今后三年中国财政对页岩气开采企业给予补贴，补贴标准为每立方米0.4港元，势将持续刺激行业的发展，作为中国内地最大陆地钻机生产商的宏华商机无限。据早前公布，集团在手定单约有80亿港元，主要为陆地钻机，至于海洋装备及油服板块的定单近10亿港元，则为潜力催化剂，集团已制定今年战略目标，力争实现100亿港元销售收入，即比2012年度翻倍。(B02)