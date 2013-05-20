港报财经评论：破位追涨，把握妙法--经济日报5月18日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
破位追涨，把握妙法/ 林瑞芬
近月轮流炒作个股形势，散户可能遇到的问题是：涨势股如何追涨？追涨风险与回报如何平衡？又如何增加追涨把握性？回顾近月具爆炸力破高位股，比亚迪电子 可算表表者，该股在4月22日突破高位2.97港元，之后势如破竹，到周四高见4.9港元，追入何不快哉！事后孔明而论，当时的股价破位，首先在图表上是有成交配合升势，见股价突破后，交投一路保持较活跃情况。其二，有券商作指路明灯，该股之爆升，先是由摩根大通首将该股纳入买入名单燃起。事缘集团在金属机壳的技术上取得突破，并预计今年高毛利的金属机壳业务增长两倍，成预期盈利大升的转折点，目标价给予6港元。掌握此资讯，再配合图表的技术利好走势配合，促成该股升势，现在摩通还根据预期HTC One的出货量将达1,500万至2,000万部，超出原先预期的1,000万部，料未来数月比亚迪电子将仍然为HTC One外壳的主要供应商，目标由6港元上调至6.6港元。无疑追涨破位个股，一是要掌握企业盈利之根本的重要性；二是配合券商的远视镜；三是破位之后交投之配合，就能增加把握度。
遇到与预期有落差，要充分发挥EQ果断止蚀。事实上，不是所有破位股都可以一枝箭式抽升。中国安芯 在2月19日一度破顶而冲，成交额都好配合，但之后三日，股价以大成交回落，若2月19日追涨，怎么办？当其时宜止蚀，止蚀参考往往以技术支持位配合，跌穿密集支持位1.8港元应走货。事后，低见1.52港元。肯走，确是执番身彩！短期捕捉可能蓄势破高位之股份，会留意只宏华集团 ，周四收报3.96港元，升1%，但成交额逾2亿港元，高于之前五个交易日平均额。长假期前，大户都如此有心捧场，不排除是股价突破3月6日高位4.25港元之先兆。
宏华的盈利可预见度高。去年11月国家已发布支持页岩气开发利用的补贴政策，规定今后三年中国财政对页岩气开采企业给予补贴，补贴标准为每立方米0.4港元，势将持续刺激行业的发展，作为中国内地最大陆地钻机生产商的宏华商机无限。据早前公布，集团在手定单约有80亿港元，主要为陆地钻机，至于海洋装备及油服板块的定单近10亿港元，则为潜力催化剂，集团已制定今年战略目标，力争实现100亿港元销售收入，即比2012年度翻倍。(B02)
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路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。