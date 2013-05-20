国际油市：美国原油期货守在96美元上方，受美国数据支撑

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914

1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。