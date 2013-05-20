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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 09:56 BJT

国际油市：美国原油期货守在96美元上方，受美国数据支撑

据技术分析，美国原油 可能下滑至每桶94.78美元，因其上升动能似乎在95.98美元附近已经枯竭。

沙特3月原油出口下滑至每日742万桶，较2月减少3.4万桶，因沙特电力行业用油需求增加及原油产出小幅减少。

欧盟对油价操纵案的调查扩大，一位重要美国参议员周五呼吁司法部介入调查。

黎巴嫩真主党武装分子周日袭击了一个由叙利亚反对派武装控制的城镇，以色列威胁会对叙利亚展开更多袭击，这凸显了如果计划中的和平谈判失败，地区冲突可能扩大。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 张涛)
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