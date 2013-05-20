国际油市：美国原油期货守在96美元上方，受美国数据支撑

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
据技术分析，美国原油 可能下滑至每桶94.78美元，因其上升动能似乎在95.98美元附近已经枯竭。
沙特3月原油出口下滑至每日742万桶，较2月减少3.4万桶，因沙特电力行业用油需求增加及原油产出小幅减少。
欧盟对油价操纵案的调查扩大，一位重要美国参议员周五呼吁司法部介入调查。
黎巴嫩真主党武装分子周日袭击了一个由叙利亚反对派武装控制的城镇，以色列威胁会对叙利亚展开更多袭击，这凸显了如果计划中的和平谈判失败，地区冲突可能扩大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 张涛)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）