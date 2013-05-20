中国资管：上周434款银行理财产品发行，投向不明的其他类占比降至44.47%

路透北京5月20日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（5月11日-5月17日）54家银行共发行了434款理财产品，发行银行数较上期报告增加3家，产品发行量增加14款。

投向不明的其他类理财产品占比当周连续第二周下降，至44.47%；而4月该类产品则占据半壁江山，达50.61%。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共154款，市场占比为35.48%；非保本型理财产品共280款，市场占比为64.52%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 220款 +6款 4.07% -2个基点

外币债券和货币市场类 7款 -3款 1.61% -15个基点

结构性理财产品 13款 +7款 5.22% -53个基点

其他类理财产品 193款 +4款

其他类理财产品市场占比进一步下滑至44.47%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 23款 +8款 3.18% -31个基点

1个月至3个月（含） 258款 -4款 4.09% -3个基点

3个月至6个月（含） 100款 10款 4.41% +19个基点

6个月至1年（含） 49款 持平 4.40% +14个基点

1年以上 4款 +2款 4.43% -150个基点

其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 14 6.36% 3.24%

1个月至3个月 137 62.27% 3.98%

3个月至6个月 51 23.18% 4.35%

6个月至1年 17 7.73% 4.57%

1年以上 1 0.45% 4.90%

**625款产品到期**

研究所监测数据显示，上周有625款产品到期，其中有155款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类275款，结构类20款。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.33%，较上期报告上升3个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.07%，较上期报告下滑177个基点。

到期收益率达到5.00%及以上的产品共有16款，除了1款澳元产品外，其余产品均为人民币产品。

到期收益率最高的产品为星展银行在2012年3月30日发行的“星利系列1213期—13个月澳元结构性投资产品（DZHL）”，投资币种为澳元，该产品挂钩12个月美元Libor到期实现了11.00%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 张喜良)