路透调查: 日本公债多空动向指标回到正值，日本央行会议即将召开

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透东京5月20日 - 周一公布的最新路透调查显示，在日本央行本周召开会议前夕，评估日本公债市场人气的每周指标回到正值。
自从日本央行在4月4日公布大规模货刺激计划以来，日债交易便剧烈震荡。
日本央行将在周二和周三举行例行政策会议，外界预期央行料将按兵不动。若债市动荡情况持续，日本央行可能加大初期买债比重，或者提高市场操作注资的频率。这些是央行可以不需九人审议委员会批准，就能迳自执行的举措。
最新调查显示，日本公债多空动向指标 回升至正4，前次调查则为负28。
有48%的受访者预期日债长券收益率将横盘整理，比重高于上周调查的32%。
有28%受访者预期长券收益率将下滑，比重高于上次调查的20%；有24%受访者预期收益率将上涨，低于上次调查的48%比重。
指标10年券收益率 的预估中值显示，本周末时料为0.800%。
10年券收益率 周一上涨2个基点至0.820%。
上周三10年期日债收益率高见0.920%，为逾一年来最高水准。这促使日本央行除了例行供应8,000亿日圆外，又挹注了2兆(万亿)日圆的现金，以期平息市场动荡。
这项线上调查访问大型机构的96位日债市场人士，25人回覆，回覆率为26%。其中有14个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户。
最新调查是由日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间所做。(完)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。