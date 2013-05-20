路透调查: 日本公债多空动向指标回到正值，日本央行会议即将召开

路透东京5月20日 - 周一公布的最新路透调查显示，在日本央行本周召开会议前夕，评估日本公债市场人气的每周指标回到正值。

自从日本央行在4月4日公布大规模货刺激计划以来，日债交易便剧烈震荡。

日本央行将在周二和周三举行例行政策会议，外界预期央行料将按兵不动。若债市动荡情况持续，日本央行可能加大初期买债比重，或者提高市场操作注资的频率。这些是央行可以不需九人审议委员会批准，就能迳自执行的举措。

最新调查显示，日本公债多空动向指标 回升至正4，前次调查则为负28。

有48%的受访者预期日债长券收益率将横盘整理，比重高于上周调查的32%。

有28%受访者预期长券收益率将下滑，比重高于上次调查的20%；有24%受访者预期收益率将上涨，低于上次调查的48%比重。

指标10年券收益率 的预估中值显示，本周末时料为0.800%。

10年券收益率 周一上涨2个基点至0.820%。

上周三10年期日债收益率高见0.920%，为逾一年来最高水准。这促使日本央行除了例行供应8,000亿日圆外，又挹注了2兆(万亿)日圆的现金，以期平息市场动荡。

这项线上调查访问大型机构的96位日债市场人士，25人回覆，回覆率为26%。其中有14个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等的中长期投资大户。