台湾债市：公债/公司债RP利率持稳低档，资金情势趋于平稳

路透台北5月20日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周一持于低档游走，今日市场资金情势趋于平稳，不见寿险及投信资金有大量增加，但此前资金水位高涨的影响仍在，且库存券源尽出，券少钱多的窘境依旧，令承作利率仍蒙受压力，部分此前承作于高端的利率面临向低位靠拢的压力。

市场调度人士称，因客户特性及调拨资金来源管道不同，近来证券商及票券商在承作利率上差异偏大，不过利率高端承受较大压力而下调已成为趋势，低档区因今日资金情势未有进一步恶化而持稳，加上券源不足，市场料利率或暂时得以持平当前。

〞投信还是一直来找券，但相信低档的调整没那么快。〞一证券商资金调度人士称。

另一资金调度人士指出，寿险及投信当前首要关切是钱的落点，而非利率，因此只要能安排出适宜的落点，寿险及投信的利率接受度趋于弹性，不过仍要视个别客户的资金到期状况，少量到期的客户较为抗距利率下修，而大量到期的客户自然较有议价空间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相仿；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。