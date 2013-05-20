台湾债市：公债/公司债RP利率持稳低档，资金情势趋于平稳

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周一持于低档游走，今日市场资金情势趋于平稳，不见寿险及投信资金有大量增加，但此前资金水位高涨的影响仍在，且库存券源尽出，券少钱多的窘境依旧，令承作利率仍蒙受压力，部分此前承作于高端的利率面临向低位靠拢的压力。
市场调度人士称，因客户特性及调拨资金来源管道不同，近来证券商及票券商在承作利率上差异偏大，不过利率高端承受较大压力而下调已成为趋势，低档区因今日资金情势未有进一步恶化而持稳，加上券源不足，市场料利率或暂时得以持平当前。
〞投信还是一直来找券，但相信低档的调整没那么快。〞一证券商资金调度人士称。
另一资金调度人士指出，寿险及投信当前首要关切是钱的落点，而非利率，因此只要能安排出适宜的落点，寿险及投信的利率接受度趋于弹性，不过仍要视个别客户的资金到期状况，少量到期的客户较为抗距利率下修，而大量到期的客户自然较有议价空间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相仿；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。