台湾数据：4月外销订单年减1.1%，连续三个月衰退

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。
经济部并指出，5月外销订单金额将较4月略增。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2013年4月 2013年3月
外销订单 -1.1 -6.6
路透调查 -1.15 +2.15
订单区域
中国大陆(含港) +6.2 -1.9
美国 +4.9 -7.8
欧洲 -6.7 -9.1
日本 -20.0 -15.6
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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）