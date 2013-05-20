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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 16:07 BJT

台湾数据：4月外销订单年减1.1%，连续三个月衰退

路透台北5月20日 - 台湾经济部周一公布，4月外销订单较上年同期衰退1.1%，符合于市场预估的年减1.15%，且为连续第三个月衰退。

经济部并指出，5月外销订单金额将较4月略增。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年4月 2013年3月

外销订单 -1.1 -6.6

路透调查 -1.15 +2.15

订单区域

中国大陆(含港) +6.2 -1.9

美国 +4.9 -7.8

欧洲 -6.7 -9.1

日本 -20.0 -15.6

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台湾经济数据新闻请点击TW-ECI-CMN (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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