台湾汇市：台币兑美元实际成交偏软，随韩元走势疲弱

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台币兑美元 周一盘初小升，但因央行上日尾盘助贬台币，台币早盘实际成交偏向疲软，主因国际美元兑韩元走强。
韩元兑美元已连续第三日走贬，因美国公布乐观数据提振美元上扬。0045GMT，韩元兑美元 报1,119.1韩元。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初台币越过30以上见到不少出口商挂出卖单，外商银小幅买入美元
* 台股 早盘约在平盘附近，变化不大，关注今日立法院的证所税修正案进度
* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币溢价略微缩小到0.070/0.085，较上日盘末的0.080/0.100缩小。估计有少数获利了结的美元卖盘。
* 本地时间9时45分左右，台北外汇经纪公司成交量在1.60亿美元，上交易日约为2.63亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-30.030
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环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。