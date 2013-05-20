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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 09:58 BJT

台湾汇市：台币兑美元实际成交偏软，随韩元走势疲弱

路透台北5月20日 - 台币兑美元 周一盘初小升，但因央行上日尾盘助贬台币，台币早盘实际成交偏向疲软，主因国际美元兑韩元走强。

韩元兑美元已连续第三日走贬，因美国公布乐观数据提振美元上扬。0045GMT，韩元兑美元 报1,119.1韩元。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初台币越过30以上见到不少出口商挂出卖单，外商银小幅买入美元

* 台股 早盘约在平盘附近，变化不大，关注今日立法院的证所税修正案进度

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币溢价略微缩小到0.070/0.085，较上日盘末的0.080/0.100缩小。估计有少数获利了结的美元卖盘。

* 本地时间9时45分左右，台北外汇经纪公司成交量在1.60亿美元，上交易日约为2.63亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-30.030

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环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校)
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