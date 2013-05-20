中国资管：上周33款集合信托产品发行，出现罕见“十年期”信托计划

路透北京5月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月11-5月17日）共有16家信托公司发行了33款集合信托产品，发行量环比增加1款，增幅为3.13%。平均计划募集规模为2.07亿元，环比下降0.22亿元人民币。本周惊现一款“十年期”信托计划发行。

发行公司方面，新时代信托发行了8款，发行数量居榜首；新华信托发行了4款，与上周持平，华澳信托和中铁信托各发行了3款。

33款新发行产品中，32款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.07亿元，环比降幅9.76%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为68.45亿元，环比降幅6.94%。

募集规模最大的是新时代信托发行的“【恒新33号】集合资金信托计划”，募集规模都为20.00亿元，该产品期限为60个月，最高预期收益率为9.00%，这是一款金融领域的组合运用类产品。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了11款，居首位；金融和基础设施领域产品各发行了8款；房地产领域产品发行了4款；商品和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类发行了20款，居首位；贷款运用类发行了7款；组合运用类发行了5款；股权投资类发行了1款。

从期限上看，上周33款新发产品均公布了期限，平均期限为26.33个月，环比延长6.78个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8款 8.75% -0.16个百分点

15个月期 1款 9.50% ~

18个月期 3款 8.27% -2.23个百分点

20个月期 1款 11.00% ~

24个月期 13款 9.53% -0.68个百分点

30个月期 2款 9.40% ~

36个月期 2款 9.50% -3.00个百分点

60个月期 2款 9.00% ~

120个月期 1款 未公布预期收益率 ~

（ ~ 表示数据不可得）

**信托市场一周动态：上市公司股权质押信托暴露风险**

2012年3月30日，*ST珠江将持有的3325万股西南证券股票质押给重庆信托，进而取得2.1亿元的一年期借款。2013年5月13日晚间，*ST珠江公告称，由于借款展期申请未能获批，重庆信托要求其在5月14日前偿还投资本金及投资收益2.2050亿元，公司已回复重庆信托同意尽快安排资金还款。

此信托产品原计划展期，但是由于*ST珠江不同意重新确定主债权金额和质押率，重庆信托按期终止了贷款。近年来上市公司股权质押类信托产品较多，而经济复苏放缓使得上市公司盈利能力下降，A股低迷又让质押股票的公允价值缩水，预计今年部分此类产品会有风险暴露，不排除部分产品有处置了质押物之后仍然不能按预期收益率对付的可能。

**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**

上周共有28家信托公司成立了51款集合信托产品，成立数量环比增加23款，增幅为82.14%。

其中，38款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.03亿元，环比下降0.41亿元，降幅为16.94%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为103.32亿元，环比增加35.02亿元，增幅为51.29%。

华润信托成立的“鼎新85号蓝光重庆弹子石股权投资项目集合信托计划”募集资金规模最大，为12.00亿元，该产品期限30个月，最高预期收益率8.50%。

有29款新成立产品公布了期限，平均期限为31.03个月，环比延长6.33个月。本周共有20款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.40%，环比下降1.50个百分点。